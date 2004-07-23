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Могилевский Павел Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Могилевский Митрофан Ефимович

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.06.1938

Дочь: Чернова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Могилевская Вера Назарова

Каменское, Дніпропетровська область
Бракосочетание
03.05.1940

Жена: Могилевская Вера Назарова

Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Могилевский Ростислав Павлович

Мать ребёнка: Могилевская Вера Назарова

с. Романково, Днепродзержинск, Днепропетровская область, Украинская Советская Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
17.02.1945

Сын: Могилевский Николай Павлович

Мать ребёнка: Могилевская Вера Назарова

Каменское, Дніпропетровська область
| Свидетельство о рождении от 19.02.1945г. серия УГ № 793015 | Выдано Днепродзержинским ЗАГС Днепропетровской области | Актовая запись № 174 от 19.02.1945г.
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Каменское, Дніпропетровська область
Смерть
23.07.2004
Каменское, Дніпропетровська область
Причина смерти: Церебральный атеросклероз | Свидетельство о смерти от 23.07.2004г. серия 1-КИ № 566632 | Выдано Отдел РАГС Днепровского РУЮ г. Днепродзержинска Днепропетровской области | Актовая запис... Показать все
Похороны
25.07.2004
Каменское, Дніпропетровська область
Городское кладбище
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