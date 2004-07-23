Могилевский Павел Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.07.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Могилевский Митрофан Ефимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.06.1938
Дочь: Чернова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Могилевская Вера Назарова
Бракосочетание
03.05.1940
Рождение ребёнка
1940
Сын: Могилевский Ростислав Павлович
Мать ребёнка: Могилевская Вера Назарова
с. Романково, Днепродзержинск, Днепропетровская область, Украинская Советская Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
17.02.1945
Сын: Могилевский Николай Павлович
Мать ребёнка: Могилевская Вера Назарова
| Свидетельство о рождении от 19.02.1945г. серия УГ № 793015 | Выдано Днепродзержинским ЗАГС Днепропетровской области | Актовая запись № 174 от 19.02.1945г.
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.2004
Причина смерти: Церебральный атеросклероз | Свидетельство о смерти от 23.07.2004г. серия 1-КИ № 566632 | Выдано Отдел РАГС Днепровского РУЮ г. Днепродзержинска Днепропетровской области | Актовая запис... Показать все
Похороны
25.07.2004
Городское кладбище