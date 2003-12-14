Обухова (Карандашева) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухова (Карандашева) Надежда Федоровна

Обухова (Карандашева) Надежда Федоровна

Место рождения

Шартаново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.09.1923

Дата смерти

14.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1923

Отец: Карандашев Федор Андрианович

Мать: Карандашева Мария Григорьевна

Шартаново, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Макарова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Обухов Константин Семенович

Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1967

Сын: Обухов Александр Константинович

Отец ребёнка: Обухов Константин Семенович

Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Константин Семенович

Смерть
14.12.2003
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close