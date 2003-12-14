Обухова (Карандашева) Надежда Федоровна
Место рождения
Дата рождения26.09.1923
Дата смерти14.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1923
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Макарова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Обухов Константин Семенович
Рождение ребёнка
28.08.1967
Сын: Обухов Александр Константинович
Отец ребёнка: Обухов Константин Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.2003