Палаженко София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палаженко София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палаженко Александр Митрофановмч

Отец ребёнка: Палаженко Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палаженко Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Палаженко Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палаженко Алексей Митрофанович

Отец ребёнка: Палаженко Митрофан

Смерть
Неизвестно
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