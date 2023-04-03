Гуревич Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич Лев

Место рождения

Пропойск, , , Белоруссия

Дата рождения

14.09.1907

Дата смерти

11.09.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1942 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Пропойск, , , Белоруссия
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Гуревич Рахиль

Рождение ребёнка
07.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуревич Рахиль

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуревич Рахиль

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуревич Рахиль

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.09.1979
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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