Гуревич Лев
Место рожденияПропойск, , , Белоруссия
Дата рождения14.09.1907
Дата смерти11.09.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Пропойск, , , Белоруссия
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Гуревич Рахиль
Рождение ребёнка
07.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуревич Рахиль
Рождение ребёнка
12.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуревич Рахиль
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуревич Рахиль
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.09.1979