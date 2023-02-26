Ланин Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно