Ланин Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланин Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Ланин Семён Матвеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ланин Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ланин Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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