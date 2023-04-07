Ужеков Федор (Феодор)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ужеков Гавриил
Мать: Ужекова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ужеков Леонтий (Лев)
Мать ребёнка: Ужекова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса
Мать ребёнка: Ужекова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ужекова Пелагея
Смерть
Неизвестно