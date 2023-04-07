Ужеков Федор (Феодор) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ужеков Федор (Феодор)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ужеков Гавриил

Мать: Ужекова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ужеков Леонтий (Лев)

Мать ребёнка: Ужекова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса

Мать ребёнка: Ужекова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ужекова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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