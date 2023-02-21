Герасименко (Середа) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Середа) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

10.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: Марфа

Бракосочетание
Между 1910 и 1911

Муж: Герасименко Александр Александрович

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
12.01.1913

Дочь: Резник Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Герасименко Александр Александрович

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.

Сын: Герасименко Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Герасименко Александр Александрович

Павлоград, Дніпропетровська область
Смерть
10.04.1972
когда моя мама училась в 10 классе
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