Герасименко (Середа) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти10.04.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: Марфа
Бракосочетание
Между 1910 и 1911
Рождение ребёнка
12.01.1913
Дочь: Резник Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Герасименко Александр Александрович
Рождение ребёнка
01.05.1915 ст.
Сын: Герасименко Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Герасименко Александр Александрович
Смерть
10.04.1972
когда моя мама училась в 10 классе