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Гусельников Прокопий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусельников Исидор Прокопьев

Мать ребёнка: Гусельникова Параскева Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусельников Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Гусельникова Параскева Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусельников Фома Прокопьев

Мать ребёнка: Гусельникова Параскева Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусельников Роман Прокопьев

Мать ребёнка: Гусельникова Параскева Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусельников Николай Прокопьев

Мать ребёнка: Гусельникова Параскева Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусельникова Параскева Федорова

Смерть
Неизвестно
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