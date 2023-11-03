Гусельников Прокопий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусельников Исидор Прокопьев
Мать ребёнка: Гусельникова Параскева Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусельников Иван Прокопьев
Мать ребёнка: Гусельникова Параскева Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусельников Фома Прокопьев
Мать ребёнка: Гусельникова Параскева Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусельников Роман Прокопьев
Мать ребёнка: Гусельникова Параскева Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусельников Николай Прокопьев
Мать ребёнка: Гусельникова Параскева Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно