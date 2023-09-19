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Масленкова Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1897

Дата смерти

09.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1897

Отец: Белозубов Павел

Мать: Белозубова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Масленков Лев Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленков Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Масленков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленков Олег Владимирович

Отец ребёнка: Масленков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорева Инна Владимировна

Отец ребёнка: Масленков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленков Владимир

Смерть
09.04.1979
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