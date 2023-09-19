Масленкова Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1897
Дата смерти09.04.1979
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1897
Отец: Белозубов Павел
Рождение ребёнка
1919
Сын: Масленков Лев Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленков Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Масленков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленков Олег Владимирович
Отец ребёнка: Масленков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорева Инна Владимировна
Отец ребёнка: Масленков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Масленков Владимир
Смерть
09.04.1979