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Константинов Михаил Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

18.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.09.1936

Жена: Константинова Галина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Гудкова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Константинова Галина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.06.1941

Дочь: Казимировская Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Константинова Галина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
ул. Куйбышева д.23 кв.5
Смерть
18.10.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: На войне
Похороны
20.10.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Пискарёвское мемориальное кладбище
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