Константинов Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти18.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.09.1936
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Гудкова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Константинова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
14.06.1941
Дочь: Казимировская Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Константинова Галина Николаевна
Место жительства
Неизвестно
ул. Куйбышева д.23 кв.5
Смерть
18.10.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
20.10.1941
Пискарёвское мемориальное кладбище