Самодурова Любовь Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодурова Любовь Аркадьевна

Место рождения

Гатчина

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Самодуров Аркадий Павлович

Мать: Самодурова Мария

Гатчина
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