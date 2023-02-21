Калыгина Оксана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.2009
Дочь: Калыгина Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Калыгин Александр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернин Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно