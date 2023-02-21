Калыгина Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калыгина Оксана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.2009

Дочь: Калыгина Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Калыгин Александр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернин Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калыгин Александр Борисович

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