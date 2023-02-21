Perepechin-Перепечин Фёдор Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Perepechin-Перепечин Фёдор Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перепечин Ефрем Алексеевич

Мать: Ефросинья

Рождение ребёнка
27.11.1923

Дочь: Kozlovskaja Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Perepechin-Перепечин Агафия Парфёновна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Perepechin-Перепечин Валентин Фёдорович

Мать ребёнка: Perepechin-Перепечин Агафия Парфёновна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Perepechin-Перепечин Агафия Парфёновна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Perepechin-Перепечин Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Perepechin-Перепечин Агафия Парфёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Perepechin-Перепечин Агафия Парфёновна

Смерть
Около 1941
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