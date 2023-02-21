Perepechin-Перепечин Фёдор Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перепечин Ефрем Алексеевич
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
27.11.1923
Дочь: Kozlovskaja Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Perepechin-Перепечин Агафия Парфёновна
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Perepechin-Перепечин Агафия Парфёновна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Perepechin-Перепечин Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: Perepechin-Перепечин Агафия Парфёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1941