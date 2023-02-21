Мауэр рихард генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1956
Сын: Мауэр райнгольд рихардович
Мать ребёнка: Шписс мария корнеевна
Рождение ребёнка
23.02.1959
Дочь: Мауэр нина рихардовна
Мать ребёнка: Шписс мария корнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шписс мария корнеевна
Смерть
Неизвестно