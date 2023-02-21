Мауэр рихард генрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМауэр рихард генрихович

Мауэр рихард генрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1956

Сын: Мауэр райнгольд рихардович

Мать ребёнка: Шписс мария корнеевна

Рождение ребёнка
23.02.1959

Дочь: Мауэр нина рихардовна

Мать ребёнка: Шписс мария корнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шписс мария корнеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close