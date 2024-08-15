Андрей Артемонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Артемонов

Место рождения

Говядово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

С 1795 по 1800 г.р.

Жена

Около 1828 г.р.

Дети

Около 1850 г.р.
Около 1857 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Артемонь Алексеев

Мать: Ирина Федоровна

Говядово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Марья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Федор Андреевич

Мать ребёнка: Марья Никифоровна

Говядово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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