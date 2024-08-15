Андрей Артемонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Артемонь Алексеев
Мать: Ирина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Марья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Федор Андреевич
Мать ребёнка: Марья Никифоровна
Смерть
Неизвестно