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Давидчук Сидор Иосифович

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Место рождения

Заречье, Клинцовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Давидчук Иосиф

Мать: не указана

Заречье, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
18.09.1882

Сын: Давидчук Евмен Сидорович

Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.1884

Сын: Давидчук Агафий Сидорович

Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1885

Сын: Давидчук Никита Сидорович

Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Давидчук Филимон Сидорович

Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Давидчук Афанасий Сидорович

Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1892

Сын: Давидчук Гаврила Сидорович

Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна

Брянская обл., Клинцовский р-н, х. Заречье
Рождение ребёнка
08.01.1894

Дочь: Мешкова Татьяна Сидоровна

Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна

Заречье, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
26.07.1897

Сын: Сидоренко Андрей Сидорович

Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна

Заречье, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
16.11.1904

Сын: Давидчук Матвей Сидорович

Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна

Заречье, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
28.07.1907

Сын: Давидчук Степан Сидорович

Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна

Заречье, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
18.08.1909

Сын: Давидчук Антон Сидорович

Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна

Россия, хутор Заречье,Клинцовский район,Брянской области
Смерть
Неизвестно
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