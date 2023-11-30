Давидчук Сидор Иосифович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Давидчук Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1882
Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1884
Сын: Давидчук Агафий Сидорович
Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1885
Сын: Давидчук Никита Сидорович
Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Давидчук Филимон Сидорович
Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Давидчук Афанасий Сидорович
Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1892
Сын: Давидчук Гаврила Сидорович
Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна
Брянская обл., Клинцовский р-н, х. Заречье
Рождение ребёнка
08.01.1894
Дочь: Мешкова Татьяна Сидоровна
Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1897
Сын: Сидоренко Андрей Сидорович
Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1904
Сын: Давидчук Матвей Сидорович
Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1907
Сын: Давидчук Степан Сидорович
Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1909
Мать ребёнка: Давидчук Евдокия Ивановна
Россия, хутор Заречье,Клинцовский район,Брянской области
Смерть
Неизвестно