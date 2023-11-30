Наталья Емельяновна
Место рождения
Дата рождения13.08.1888 ст.
Дата смерти06.03.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
13.08.1888 ст.
Отец: - Емельян Михайлович
Мать: - Александра Васильевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.169-170 (Рождение №-54ж)
Крещение
14.08.1888 ст.
Крёстный отец: Сергей Степанович - крестьянский сын из д.Померекино (3-юродный брат) Крёстная мать: Ксения Ивановна - крестьянская девица из д.Померекино
Смерть
06.03.1906 ст.
Крестьянская девица в 17 лет (от водянки)
Похороны
08.03.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.124-125 (Умершие №-9ж)