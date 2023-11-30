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Наталья Емельяновна

Место рождения

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

13.08.1888 ст.

Дата смерти

06.03.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

До 1848 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
13.08.1888 ст.

Отец: - Емельян Михайлович

Мать: - Александра Васильевна

Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.169-170 (Рождение №-54ж)
Крещение
14.08.1888 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Сергей Степанович - крестьянский сын из д.Померекино (3-юродный брат) Крёстная мать: Ксения Ивановна - крестьянская девица из д.Померекино
Смерть
06.03.1906 ст.
Померекино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянская девица в 17 лет (от водянки)
Похороны
08.03.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.124-125 (Умершие №-9ж)
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