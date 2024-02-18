Левченко (Сидоренко) Ефросинья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Левченко Ксения Даниловна
Отец ребёнка: Левченко Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Левченко Мария Даниловна
Отец ребёнка: Левченко Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Левченко Даниил Иванович
Смерть
Неизвестно