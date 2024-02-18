Левченко (Сидоренко) Ефросинья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Сидоренко) Ефросинья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Левченко Ксения Даниловна

Отец ребёнка: Левченко Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Левченко Мария Даниловна

Отец ребёнка: Левченко Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Левченко Павел Данилович

Отец ребёнка: Левченко Даниил Иванович

Смерть
Неизвестно

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