Рагозин Нестор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рагозин Иван
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Село Вознесенское, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя
Смерть
Неизвестно