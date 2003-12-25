Матвеева Анастасия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Анастасия Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.2003

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2003

Отец: Матвеев Юрий Васильевич

Мать: Матвеева Татьяна Аркадьевна

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