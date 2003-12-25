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Матвеева Анастасия Юрьевна
Матвеева Анастасия Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.2003
Пол
Женский
Отец
Матвеев Юрий Васильевич
1964 г.р.
Мать
Матвеева Татьяна Аркадьевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2003
Отец:
Матвеев Юрий Васильевич
Мать:
Матвеева Татьяна Аркадьевна
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