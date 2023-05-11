Озерова (Скарятина) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти02.05.1804
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Скарятин Василий Тихонович
Мать: не указана
Бракосочетание
1772
Муж: Озеров Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Озеров Пётр Иванович
Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.05.1804
Похороны
Неизвестно
Можайский уезд с. Сокольниково