Озерова (Скарятина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова (Скарятина) Надежда Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1752

Дата смерти

02.05.1804

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Скарятин Василий Тихонович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1772

Муж: Озеров Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Озеров Пётр Иванович

Отец ребёнка: Озеров Иван Петрович

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.05.1804
Похороны
Неизвестно
Можайский уезд с. Сокольниково
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