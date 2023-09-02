Осипова (Левская) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Левская) Анна Александровна

Место рождения

с.Андров-Конец, Оятского района, Ленинградской области

Дата рождения

27.07.1910

Дата смерти

25.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1910

Отец: Левской Александр Александрович

Мать: Левская Парасковья Ивановна

с.Андров-Конец, Оятского района, Ленинградской области
Рождение ребёнка
24.11.1932

Дочь: Пекачева Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Осипов Семен Филиппович

д.Ветхое Село, Оятского района, Ленинградской области
Смерть
25.06.1979
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