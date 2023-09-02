Осипова (Левская) Анна Александровна
Место рожденияс.Андров-Конец, Оятского района, Ленинградской области
Дата рождения27.07.1910
Дата смерти25.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1910
с.Андров-Конец, Оятского района, Ленинградской области
Рождение ребёнка
24.11.1932
Дочь: Пекачева Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Осипов Семен Филиппович
д.Ветхое Село, Оятского района, Ленинградской области
Смерть
25.06.1979