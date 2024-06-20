Харитонова Параскева Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Параскева Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порецков (Мерлушкин) Иван Степанович

Рождение ребёнка
07.01.1912

Дочь: Порецкова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Порецков (Мерлушкин) Иван Степанович

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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