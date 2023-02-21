Яшин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшин Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Яшин Павел

Мать: Яшина Мария Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара?

Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара?

Смерть
Неизвестно
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