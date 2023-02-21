Яшин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Яшин Павел
Мать: Яшина Мария Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамара?
Керчь, Керчь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара?
Смерть
Неизвестно