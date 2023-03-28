Крутякова (Петряева) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутякова (Петряева) Зоя Ивановна

Место рождения

Антипово, Новоладожский уезд, Волховский район, Ленинградская область

Дата рождения

12.11.1930

Дата смерти

10.09.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Антипово, Новоладожский уезд, Волховский район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.04.1959

Сын: Крутяков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Крутяков Иван Петрович

Бугры, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
10.09.1986
Бугры, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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