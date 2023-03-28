Крутякова (Петряева) Зоя Ивановна
Место рожденияАнтипово, Новоладожский уезд, Волховский район, Ленинградская область
Дата рождения12.11.1930
Дата смерти10.09.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Антипово, Новоладожский уезд, Волховский район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.04.1959
Отец ребёнка: Крутяков Иван Петрович
Смерть
10.09.1986