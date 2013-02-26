Мингалеева (Строкова) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1957
Дата смерти26.02.2013
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1957
Бракосочетание
04.08.1979
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
04.08.1979
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.02.2013