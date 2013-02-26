Мингалеева (Строкова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мингалеева (Строкова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1957

Дата смерти

26.02.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1935 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1957

Отец: Строков Михаил Прокопьевич

Мать: Строкова Валентина Ивановна

Бракосочетание
04.08.1979

Муж: скрыто настройками приватности

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
04.08.1979

Муж: скрыто настройками приватности

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.02.2013
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