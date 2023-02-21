Мокрушина (Зырянова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрушина (Зырянова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1910

Дата смерти

28.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1910

Отец: Зырянов Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1938

Дочь: Нечаева Нелли Акинфовна

Отец ребёнка: Мокрушин Иакинф Павлович

Рождение ребёнка
23.02.1943

Сын: Мокрушин Георгий

Отец ребёнка: Мокрушин Иакинф Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неонилла

Отец ребёнка: Мокрушин Иакинф Павлович

Смерть
28.04.1978
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