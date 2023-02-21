Мокрушина (Зырянова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1910
Дата смерти28.04.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1910
Отец: Зырянов Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1938
Дочь: Нечаева Нелли Акинфовна
Отец ребёнка: Мокрушин Иакинф Павлович
Рождение ребёнка
23.02.1943
Сын: Мокрушин Георгий
Отец ребёнка: Мокрушин Иакинф Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неонилла
Отец ребёнка: Мокрушин Иакинф Павлович
Смерть
28.04.1978