Батурин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёна Алексеевна

Мать ребёнка: Батурина Нина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Батурина Нина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батурина Нина Андреевна

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