Малыгина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Малыгина Людмила Витальевна

Рождение ребёнка
10.02.2009

Сын: Завьялов Даниил Романович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.09.2010

Сын: Завьялов Кирилл Романович

Отец ребёнка: Завьялов Роман Валерьевич

Рождение ребёнка
27.08.2023

Сын: Мосиенко Александр Андреевич

Отец ребёнка: Мосиенко Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завьялов Роман Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосиенко Андрей Николаевич

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