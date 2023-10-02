Малыгина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
10.02.2009
Сын: Завьялов Даниил Романович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.09.2010
Сын: Завьялов Кирилл Романович
Отец ребёнка: Завьялов Роман Валерьевич
Рождение ребёнка
27.08.2023
Сын: Мосиенко Александр Андреевич
Отец ребёнка: Мосиенко Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно