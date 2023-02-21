Кукарева (Бибикова) Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Бибиков Трофим
Мать: Бибикова Елизавета
Рождение ребёнка
16.09.1906
Дочь: Касимович Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Кукарев Федор Иванович
деревня Иваново Яранского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Кукарев Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Кукарев Федор Иванович
деревня Иваново Яранского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь