Кукарева (Бибикова) Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукарева (Бибикова) Евдокия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Бибиков Трофим

Мать: Бибикова Елизавета

Рождение ребёнка
16.09.1906

Дочь: Касимович Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Кукарев Федор Иванович

деревня Иваново Яранского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Кукарев Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Кукарев Федор Иванович

деревня Иваново Яранского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукарев Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
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