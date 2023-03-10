Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1876 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
13.02.1883 ст.
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно