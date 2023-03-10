Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1876 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Филиппович

Плотишно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1883 ст.

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Филиппович

1-е Плотишно, Порховский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Плотишно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
Неизвестно
1-е Плотишно, Порховский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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