Клевцов Михаил Федорович
Место рожденияКурская обл., Солнцевский р-н, с. Лещ-Плота
Дата рождения19.10.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Горловка, Донецкой области, Украинской ССР
Рождение ребёнка
21.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Горловка, Донецкой области, Украинской ССР
Рождение ребёнка
26.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Горловка Донецкой области
Военная награда
Неизвестно
Клевцов Михаил Федорович Красноармеец, __.__.1919 Курская обл., Солнцевский р-н, Лещий. Сводная картотека Перечень наград 18.05.1945 Орден Красной Звезды
Клевцов Михаил Федорович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1919 Курская обл., Солнцевский р-н, с. Лещ-Плота. Юбилейная картотека