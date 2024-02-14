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Клевцов Михаил Федорович

Место рождения

Курская обл., Солнцевский р-н, с. Лещ-Плота

Дата рождения

19.10.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская обл., Солнцевский р-н, с. Лещ-Плота
Рождение ребёнка
01.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Горловка, Донецкой области, Украинской ССР
Рождение ребёнка
21.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Горловка, Донецкой области, Украинской ССР
Рождение ребёнка
26.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Горловка Донецкой области
Военная награда
Неизвестно
Клевцов Михаил Федорович Красноармеец, __.__.1919 Курская обл., Солнцевский р-н, Лещий. Сводная картотека Перечень наград 18.05.1945 Орден Красной Звезды
Клевцов Михаил Федорович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1919 Курская обл., Солнцевский р-н, с. Лещ-Плота. Юбилейная картотека
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