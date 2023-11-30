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Иванова Любовь Германовна

Место рождения

Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область

Дата рождения

09.08.1973

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

1990 г.р.
1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1973

Отец: Шатлов Герман Федорович

Мать: Шатлова Лилия Анатольевна

Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
30.11.1990

Сын: Иванов Альберт Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Витальевич

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
08.01.1995

Сын: Иванов Виталий Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор Витальевич

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
29.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Федор Витальевич

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
ул Академика Миллионщикова, д 7 к 1, кв 67
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