Иванова Любовь Германовна
Место рождения
Дата рождения09.08.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1973
Отец: Шатлов Герман Федорович
Рождение ребёнка
30.11.1990
Отец ребёнка: Иванов Федор Витальевич
Рождение ребёнка
08.01.1995
Отец ребёнка: Иванов Федор Витальевич
Рождение ребёнка
29.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Федор Витальевич
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
ул Академика Миллионщикова, д 7 к 1, кв 67