Беленький Тимофей
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Беленький Архип
Мать: не указана
Черниговская губ
Рождение ребёнка
1890
Сын: Беленький Григорий
Мать ребёнка: не указана
Черниговская губ
Черниговская губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беленький Степан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беленький Андрей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область