Беленький Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленький Тимофей

Место рождения

Хоромное, Климовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Беленький Архип

Мать: не указана

Хоромное, Климовский муниципальный район, Брянская область
Черниговская губ
Рождение ребёнка
1890

Сын: Беленький Григорий

Мать ребёнка: не указана

Черниговская губ
Черниговская губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беленький Степан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беленький Андрей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
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