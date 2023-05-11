Куренкова (Третьякова) Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренкова (Третьякова) Марина Юрьевна

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Место рождения

Северск, ЗАТО Северск, Томская область

Дата рождения

20.01.1978

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

1976 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1978

Отец: Третьяков Юрий Александрович

Мать: Третьякова Людмила Михайловна

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
26.12.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куренков Евгений Витальевич

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
20.08.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куренков Евгений Витальевич

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Бракосочетание
23.08.2018

Муж: Куренков Евгений Витальевич

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Место жительства
Неизвестно
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