Куренкова (Третьякова) Марина Юрьевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1978
Рождение ребёнка
26.12.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куренков Евгений Витальевич
Рождение ребёнка
20.08.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куренков Евгений Витальевич
Бракосочетание
23.08.2018
Место жительства
Неизвестно