Максютенко Ефимия Савична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максютенко Ефимия Савична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Максюта) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Максютенко Иван Назарьев (Назарий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Максюта) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Максютенко Иван Назарьев (Назарий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Максюта) Домна (Домникия) Ивановна

Отец ребёнка: Максютенко Иван Назарьев (Назарий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максюта Григорий Иванович

Отец ребёнка: Максютенко Иван Назарьев (Назарий)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максютенко Иван Назарьев (Назарий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максюта Павел Иванович

Отец ребёнка: Максютенко Иван Назарьев (Назарий)

Смерть
Неизвестно

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