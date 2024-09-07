Максютенко Ефимия Савична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Максюта) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Максютенко Иван Назарьев (Назарий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Максюта) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Максютенко Иван Назарьев (Назарий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Максюта) Домна (Домникия) Ивановна
Отец ребёнка: Максютенко Иван Назарьев (Назарий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максюта Григорий Иванович
Отец ребёнка: Максютенко Иван Назарьев (Назарий)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Максютенко Иван Назарьев (Назарий)
Смерть
Неизвестно