Абрамов Прокоп Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Прокоп Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1769 по 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1769 по 1770

Отец: Евсей Абрамов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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