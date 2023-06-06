Морозов Юрий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Юрий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1980

Отец: не указан

Мать: Морозова Татьяна Васильевна

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