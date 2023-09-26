Малышева (-) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (-) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1897 ст.

Муж: Малышев Тимофей Фёдорович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.02.1898 ст.

Сын: Малышев Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Малышев Тимофей Фёдорович

Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.111-112 (Рождение №-14м)
Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.

Дочь: Антонина Тимофеевна

Отец ребёнка: Малышев Тимофей Фёдорович

Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.60-61 (Рождение №-32ж)
Рождение ребёнка
26.05.1902 ст.

Дочь: Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Малышев Тимофей Фёдорович

Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.116-117 (Рождение №-31ж)
Смерть
После 1909
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