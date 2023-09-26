Малышева (-) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1897 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.02.1898 ст.
Сын: Малышев Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Малышев Тимофей Фёдорович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.111-112 (Рождение №-14м)
Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.
Дочь: Антонина Тимофеевна
Отец ребёнка: Малышев Тимофей Фёдорович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.60-61 (Рождение №-32ж)
Рождение ребёнка
26.05.1902 ст.
Дочь: Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Малышев Тимофей Фёдорович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.116-117 (Рождение №-31ж)
Смерть
После 1909