Ренжина (Ренжина) Наталья Анфиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ренжина (Ренжина) Наталья Анфиногеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Ренжин Анфиноген Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Ренжин Андрей Степанович

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Ренжин Макар Андреевич

Отец ребёнка: Ренжин Андрей Степанович

Вятская губерния,Котельнический уезд,стан 2,дер.Лычевская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ренжина Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Ренжин Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно
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