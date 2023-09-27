Ренжина (Ренжина) Наталья Анфиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Ренжин Анфиноген Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1860
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Ренжин Андрей Степанович
Вятская губерния,Котельнический уезд,стан 2,дер.Лычевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ренжина Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Ренжин Андрей Степанович
Смерть
Неизвестно