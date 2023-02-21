Давлетшин Минахмат Ишмухаметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.?.1954
Дата смерти14.09.1994
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.?.1954
Отец: Давлетшин Ишмухамат Султанович
Мать: Давлетшина Мафтуха
Рождение ребёнка
04.03.1983
Сын: Давлетшин Ильсур Миниахматович
Мать ребёнка: Кусярбаева Гульзагифа Гайсовна
Рождение ребёнка
24.03.1985
Дочь: Галлямова Ильгиза Минахматовна
Мать ребёнка: Кусярбаева Гульзагифа Гайсовна
Рождение ребёнка
11.04.1988
Дочь: Давлетшина Ильсюяр Минахматовна
Мать ребёнка: Кусярбаева Гульзагифа Гайсовна
Рождение ребёнка
14.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кусярбаева Гульзагифа Гайсовна
Сагитово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
14.09.1994