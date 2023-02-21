Давлетшин Минахмат Ишмухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшин Минахмат Ишмухаметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.?.1954

Дата смерти

14.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.?.1954

Отец: Давлетшин Ишмухамат Султанович

Мать: Давлетшина Мафтуха

Рождение ребёнка
04.03.1983

Сын: Давлетшин Ильсур Миниахматович

Мать ребёнка: Кусярбаева Гульзагифа Гайсовна

Рождение ребёнка
24.03.1985

Дочь: Галлямова Ильгиза Минахматовна

Мать ребёнка: Кусярбаева Гульзагифа Гайсовна

Рождение ребёнка
11.04.1988

Дочь: Давлетшина Ильсюяр Минахматовна

Мать ребёнка: Кусярбаева Гульзагифа Гайсовна

Рождение ребёнка
14.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кусярбаева Гульзагифа Гайсовна

Сагитово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
14.09.1994
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