Прокуророва Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Прокуроров Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Галаничева Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Прокуроров Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
02.02.1897
Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Около 18.09.1897
Сын: Прокуроров Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Прокуроров Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.06.1901
Сын: Прокуронов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Прокуроров Дмитрий Алексеевич
Смерть
Неизвестно