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Прокуророва Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Прокуроров Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Галаничева Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Прокуроров Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
02.02.1897

Муж: Прокуроров Дмитрий Алексеевич

Сорицы, Высоковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Около 18.09.1897

Сын: Прокуроров Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Прокуроров Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
07.06.1901

Сын: Прокуронов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Прокуроров Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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