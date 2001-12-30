Красникова (Вьялкина) Павла Никитична
Место рождения
Дата рождения12.02.1918
Дата смерти30.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1918
Рождение ребёнка
18.12.1940
Сын: Вьялкин Альберт Кириллович
Отец ребёнка: Григорьев Кирилл
Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Рождение ребёнка
11.01.1950
Дочь: Галина Михайловна
Отец ребёнка: Красников Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
15.03.1954
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Красников Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
05.02.1960
Дочь: Заворотняя Елена Михайловна
Отец ребёнка: Красников Михаил Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Григорьев Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Кирилл
Смерть
30.12.2001