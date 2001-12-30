Красникова (Вьялкина) Павла Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красникова (Вьялкина) Павла Никитична

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.02.1918

Дата смерти

30.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1918

Отец: Вьялкин Никита Яковлевич

Мать: Вьялкина Пелагея Тимофеевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.12.1940

Сын: Вьялкин Альберт Кириллович

Отец ребёнка: Григорьев Кирилл

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Рождение ребёнка
11.01.1950

Дочь: Галина Михайловна

Отец ребёнка: Красников Михаил Ефимович

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.03.1954

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Красников Михаил Ефимович

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.02.1960

Дочь: Заворотняя Елена Михайловна

Отец ребёнка: Красников Михаил Ефимович

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красников Михаил Ефимович

Развод
Неизвестно

Муж: Григорьев Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Кирилл

Смерть
30.12.2001
Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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