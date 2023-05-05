Пономарев Леонид Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономарев Данил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1965
Сын: Пономарев Александр Леонидович
Мать ребёнка: Пономарева Тамара
Рождение ребёнка
13.06.1967
Сын: Пономарев Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Пономарева Тамара
Рождение ребёнка
05.12.1972
Сын: Пономарев Юрий Леонидович
Мать ребёнка: Пономарева Тамара
Рождение ребёнка
11.01.1974
Сын: Пономарев Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Пономарева Тамара
Рождение ребёнка
13.03.?
Сын: Пономарев Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Пономарева Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Тамара