Пономарев Леонид Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Леонид Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарев Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1965

Сын: Пономарев Александр Леонидович

Мать ребёнка: Пономарева Тамара

Рождение ребёнка
13.06.1967

Сын: Пономарев Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Пономарева Тамара

Рождение ребёнка
05.12.1972

Сын: Пономарев Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Пономарева Тамара

Рождение ребёнка
11.01.1974

Сын: Пономарев Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Пономарева Тамара

Рождение ребёнка
13.03.?

Сын: Пономарев Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Пономарева Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Тамара

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