Вшивцева Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

После 1716

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Агафия Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Нестерович

Рождение ребёнка
1708

Сын: Вшивцев Антип Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Нестерович

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Нестерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Фёдор Нестерович

Смерть
После 1716
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