Вшивцева Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиПосле 1716
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Агафия Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Нестерович
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Нестерович
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1716