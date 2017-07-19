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Ситникова Татьяна Альбертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1958

Дата смерти

19.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1958

Отец: Новогонский Альберт

Мать: Жолобова Павла

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Бунькова Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1978

Сын: Панин Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.06.1983

Дочь: Баранова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Новогонский Александр

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Новогонская Анна Александровна

Отец ребёнка: Новогонский Александр

Рождение ребёнка
1993

Дочь: Боярских Ксения

Отец ребёнка: не указан

Смерть
19.07.2017
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