Ситникова Татьяна Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1958
Дата смерти19.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1958
Отец: Новогонский Альберт
Мать: Жолобова Павла
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Бунькова Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1978
Сын: Панин Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.06.1983
Дочь: Баранова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Новогонский Александр
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Новогонская Анна Александровна
Отец ребёнка: Новогонский Александр
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Боярских Ксения
Отец ребёнка: не указан
Смерть
19.07.2017