Андриянов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1921
Дочь: Мальцева Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Андриянова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
04.02.1924
Сын: Андриянов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Андриянова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
17.11.1925
Сын: Андриянов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Андриянова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
08.05.1927
Дочь: Голикова Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Андриянова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
26.01.1936
Дочь: Байкова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Андриянова Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Андриянов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Андриянова Федосья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1982
Похороны
Неизвестно
Кладбище села