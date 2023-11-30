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Андриянов Алексей Васильевич

Место рождения

Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.08.1921

Дочь: Мальцева Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Андриянова Федосья Алексеевна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1924

Сын: Андриянов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Андриянова Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
17.11.1925

Сын: Андриянов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Андриянова Федосья Алексеевна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.1927

Дочь: Голикова Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Андриянова Федосья Алексеевна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1936

Дочь: Байкова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Андриянова Федосья Алексеевна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Андриянов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Андриянова Федосья Алексеевна

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андриянова Федосья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
1982
Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище села
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