Кутепова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутепова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутепов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кутепов Иван Филиппович

Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кутепов Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутепов Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно
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