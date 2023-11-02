Кутепова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кутепов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кутепов Иван Филиппович
Осиново, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кутепов Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно