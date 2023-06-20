Ставцев Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтавцев Сергей Андреевич

Ставцев Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1963

Отец: Ставцев Андрей Фёдорович

Мать: Ставцева Наталья Трофимовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close