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Ставцев Сергей Андреевич
Ставцев Сергей Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.1963
Пол
Мужской
Отец
Ставцев Андрей Фёдорович
1910 г.р.
Мать
Ставцева Наталья Трофимовна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1963
Отец:
Ставцев Андрей Фёдорович
Мать:
Ставцева Наталья Трофимовна
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