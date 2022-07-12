Сорочан Илья Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорочан Илья Владимирович

Сорочан Илья Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.2022

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2022

Отец: Сорочан Владимир Владимирович

Мать: Сорочан Ольга Юрьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close