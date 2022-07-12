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Сорочан Илья Владимирович
Сорочан Илья Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.2022
Пол
Мужской
Отец
Сорочан Владимир Владимирович
1991 г.р.
Мать
Сорочан Ольга Юрьевна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2022
Отец:
Сорочан Владимир Владимирович
Мать:
Сорочан Ольга Юрьевна
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